Овечкин: приём на Оши был грязным. Если вы так не считаете, посмотрите ещё раз

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод в четвёртом матче серии против «Каролины Харрикейнз» (1:2), в котором нападающий «ураганов» Уоррен Фёгеле нанёс травму одному из лидеров «столичных» Ти Джею Оши.

«Был ли грязным приём на Оши? А вы его видели? И что вы думаете? Я был на льду и смотрел на шайбу, так что не видел, что произошло. Но если вы считаете, что это было сыграно не грязно, вам стоит посмотреть этот эпизод ещё раз», — приводит слова Овечкина корреспондент The Athletic Крис Куч.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Вашингтоне 21 апреля, начало – в 3:00 мск.

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