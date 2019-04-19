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Дубль Гертла помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас», счёт в серии 2-3

Дубль Гертла помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас», счёт в серии 2-3
Хоккей / НХЛ

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

Счёт на второй минуте открыл Томаш Гертл, в середине периода Логан Кутюр увеличил преимущество. Райлли Смит одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке отличился Баркли Гудроу. На 52-й минуте Джонатан Маршессо сократил разрыв. В конце третьего периода «акулы» провели две результативные атаки – дубль оформил Гертл, точку в матче поставил Джо Павелски, поразивший пустые ворота. На счету Эрика Карлссона две результативные передачи и показатель полезности «+3»

Никита Гусев и Валентин Зыков участия в матче не принимали.

«Сан-Хосе» впервые победил за четыре матча и сократил счёт в серии – 2:3. Следующая встреча состоится в Вегасе 22 апреля.

Смит забил после «слепого» броска из-за ворот рикошетом от клюшки Карлссона
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
19 апреля 2019, пятница. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
2:1, 1:0, 2:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Гертл (Карлссон, Нюквист) – 01:16 (5x5), 2:0 – Кутюр (Майер, Карлссон) – 11:00 (5x5), 2:1 – Смит (Миллер, Карлссон) – 19:30 (5x4), 3:1 – Гудроу (Браун, Райан) – 32:22 (5x5), 3:2 – Маршессо (Миллер, Карлссон) – 51:36 (5x4), 4:2 – Гертл (Павелски, Торнтон) – 54:45 (5x4), 5:2 – Павелски (Кейн) – 58:14 (en)
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