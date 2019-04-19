Дубль Гертла помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас», счёт в серии 2-3

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

Счёт на второй минуте открыл Томаш Гертл, в середине периода Логан Кутюр увеличил преимущество. Райлли Смит одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке отличился Баркли Гудроу. На 52-й минуте Джонатан Маршессо сократил разрыв. В конце третьего периода «акулы» провели две результативные атаки – дубль оформил Гертл, точку в матче поставил Джо Павелски, поразивший пустые ворота. На счету Эрика Карлссона две результативные передачи и показатель полезности «+3»

Никита Гусев и Валентин Зыков участия в матче не принимали.

«Сан-Хосе» впервые победил за четыре матча и сократил счёт в серии – 2:3. Следующая встреча состоится в Вегасе 22 апреля.