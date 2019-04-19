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Бриндамор — о травме Оши: Фёгеле едва дотронулся его, больше там ничего не было

Бриндамор — о травме Оши: Фёгеле едва дотронулся его, больше там ничего не было
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал эпизод в четвёртом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, 2-2), в котором нападающий «ураганов» Уоррен Фёгеле нанёс травму одному из лидеров «столичных» Ти Джею Оши.

«Мне показалось, что Фёгеле просто его толкнул, едва дотронулся. Больше там ничего не было. Оши оказался не готов к силовому приёму. Конечно, никто не хочет видеть травму игрока, но он просто оказался не готов. В игре бывает много силовых приёмов, которые выглядят куда хуже и опаснее», — сказал Бриндамор.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.

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