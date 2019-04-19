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«Торпедо» заключило новый контракт с Кириллом Ураковым

«Торпедо» заключило новый контракт с Кириллом Ураковым
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» заключило новый контракт с нападающим Кириллом Ураковым, информирует официальный сайт нижегородского клуба. Соглашение носит двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ) и рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ураков в 2015 году стал обладателем Кубка Харламова в составе молодёжной команды «Чайка», а с 2016 года выступает за «Торпедо». В этом сезоне 21-летний форвард забросил 4 шайбы и сделал 5 голевых передач в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «+4» и набрав 28 штрафных минут. В 7 матчах плей-офф в активе Кирилла 1 (0+1) очко при полезности «-1» и 2 штрафных минутах.

В общей сложности в КХЛ Ураков принял участие в 151 игре, отметившись 27 (9+18) очками при полезности «+11».

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