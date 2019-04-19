«Спартак» заключил долгосрочный контракт с Максимом Цыплаковым

Нападающий Максим Цыплаков принял условия нового соглашения со «Спартаком», информирует официальный сайт клуба. С хоккеистом подписан двусторонний контракт (КХЛ/ВХЛ) сроком до 30 апреля 2022 года.

Нападающий является выпускником спартаковской школы и в системе клуба выступает с 2015 года. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний форвард принял участие в 31 матче, в которых набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности "+5" и 29 штрафных минутах. В нынешнем плей-офф Максим участия не принимал.

За карьеру в КХЛ Цыплаков провёл 53 матча, отметившись 4 заброшенными шайбами и 5 голевыми передачи при нейтральной полезности.

Шайба в ворота «Йокерита» стала для нападающего первой на уровне Континентальной хоккейной лиги.