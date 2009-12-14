Филатов и Кулёмин присоединились к молодёжной сборной

Нападающие ЦСКА Никита Филатов и Вячеслав Кулёмин присоединились к молодёжной сборной России, которая с 7 декабря проводит учебно-тренировочный сбор для подготовки к предстоящему молодёжному чемпионату мира, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что на прошлогоднем первенстве российская сборная завоевала бронзовые медали, уступив в драматичном поединке Канаде. Никита Филатов стал на том чемпионате лучшим бомбардиром сборной.