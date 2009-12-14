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Филатов и Кулёмин присоединились к молодёжной сборной

Филатов и Кулёмин присоединились к молодёжной сборной
Хоккей / МЧМ-2018 0

Нападающие ЦСКА Никита Филатов и Вячеслав Кулёмин присоединились к молодёжной сборной России, которая с 7 декабря проводит учебно-тренировочный сбор для подготовки к предстоящему молодёжному чемпионату мира, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что на прошлогоднем первенстве российская сборная завоевала бронзовые медали, уступив в драматичном поединке Канаде. Никита Филатов стал на том чемпионате лучшим бомбардиром сборной.

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