Овечкин — о «Кэпиталз»: если не хотите показывать свой хоккей, не играйте вообще

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 2-2).

«Это пробуждающий звонок для всех нас. Мы не можем рассчитывать на то, что один игрок сделает сейв или забьёт гол. Нужно выходить на лёд и показывать свой хоккей. Если вы не хотите этого делать, не играйте вообще», — цитирует Овечкина Sportsnet.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Уоррен Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен. Третий раз в истории франшизы «Харрикейнз» сравняли счёт, проиграв первые два матча.