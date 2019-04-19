Роман Ротенберг сообщил, когда игроки из НХЛ присоединятся к сборной России

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды и о приезде вызванных игроков НХЛ

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«Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ. Сейчас мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачёв и Артём Анисимов — до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский — до 28 апреля. Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов.

Наша команда продолжает плановую подготовку к чемпионату мира. Вчера при яркой поддержке сочинских болельщиков мы провели первый матч со сборной Швейцарии. Команда чувствовала поддержку всей страны", — приводит слова Ротенберга официальная группа Федерации хоккея России в «Фейсбуке».

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