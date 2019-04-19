Мальцев: Хартли — самый сильный иностранный тренер, которых я видел у нас

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев оценил работу главного тренера «Авангарда» Боба Хартли в КХЛ.

«Это человек, который понимает, для чего работает. Это самый сильный тренер из всех иностранцев, которых я видел у нас. Настоящий профессионал. Он пытается привнести что-то новое.



Иностранцам неинтересно здесь играть, они приезжают зарабатывать деньги, как и тренеры, которым не надо следить за молодёжью, помогать молодому поколению попадать в состав. Я вообще не сторонник брать легионеров. Это не мой вкус», — цитирует Мальцева ТАСС.

Хартли вывел «Авангард» в финал плей-офф КХЛ в свой дебютный сезон в лиге. Команда Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2). Омская команда уступает в финале ЦСКА (0-3).