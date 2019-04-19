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Маклеллан: хочу встретиться с Ковальчуком и убедиться, что он с нами

Маклеллан: хочу встретиться с Ковальчуком и убедиться, что он с нами
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан рассказал о планах после назначения на должность.

«Я понимаю, в какой ситуации находится эта команда. Возможно, я знаю это даже лучше, чем игроки. Я могу быть терпеливым, но когда речь заходит о стандартах и практических навыках, моё терпение не безгранично. Думаю, эта команда выигрывала кубки благодаря характеру и отношению к игре. Сейчас этого не достаточно. Игрокам придётся сделать выбор. Они должны приспособиться, принять ответственность за стандарты, которые самостоятельно и коллективно устанавливают для себя. Это будет толкать их вперёд.

Ситуация с Ковальчуком? Думаю, что каждый раз, когда начинаются слухи о выкупе контракта, появляется что-то вроде красного флага. Поэтому я хочу встретиться с Ильёй. Хочу убедиться, что он с нами. Тогда моя работа будет заключаться в создании продуктивных взаимоотношений. Я постараюсь помочь ему добиться успеха в нашей команде», – цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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