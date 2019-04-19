«Сибирь» заключила новый контракт с защитником Владиславом Наумовым, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Хоккеист дебютировал в КХЛ в составе «Сибири» в сезоне-2015/16. В этом сезоне 22-летний защитник принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности "-10" и 22 штрафных минутах. В среднем за игру Владислав проводил на льду 13 минут 35 секунд.

За карьеру в КХЛ Наумов забросил 8 шайб и сделал 20 голевых передач в 181 матче, заработав нейтральную полезность.

Ранее «Сибирь» объявила о продлении контракта с нападающим Виктором Комаровым и назначении на должность главного тренера Николая Заварухина.