«Трактор» объявил о назначении Петериса Скудры на должность главного тренера

Челябинский «Трактор» на своём официальном сайте объявил о назначении Петериса Скудры на должность главного тренера.

Перед началом сезона-2011/12 Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов. В апреле 2013 года подписал контракт с «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев.

В послужном списке в качестве игрока у Скудры выступления за клубы НХЛ «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз». В России он защищал ворота таких команд, как «Ак Барс» и ЦСКА. Также играл в составе сборной Латвии.