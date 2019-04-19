Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видгоф: Скудра — оптимальная кандидатура в условиях построения новой команды

Видгоф: Скудра — оптимальная кандидатура в условиях построения новой команды
Хоккей / КХЛ

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал назначение на должность главного тренера Петериса Скудры.

«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для «Трактора» кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный», — цитирует Видгофа официальный сайт клуба.

Перед началом сезона-2011/12 Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов. В апреле 2013 года подписал контракт с «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев.

Директор «Трактора»: ориентируемся на то, чтобы главный тренер был челябинцем
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент