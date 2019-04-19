Хенрик Лундквист согласился сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист принял решение сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира, информирует SVT Hockey.

В составе национальной команды 37-летний Лундквист выиграл Олимпийские игры 2006 года, а также завоевал серебряные медали на ОИ-2014. Хенрик является чемпионом мира 2017 года и двукратным серебряным призёром (2003, 2004).

Шведы являются действующими чемпионами мира. Своё согласие помочь национальной команде из игроков НХЛ уже дали вратарь Якоб Маркстрём, защитники Адам Ларссон, Эрик Густафссон, Роберт Хег, а также форварды Элиас Петтерссон, Йеспер Братт, Оскар Линдблом, Маркус Крюгер, Адриан и Марио Кемпе.

Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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