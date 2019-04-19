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Давыдов: отменённый гол Стася — символ и курьёз финала Кубка Гагарина

Давыдов: отменённый гол Стася — символ и курьёз финала Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (3-0).

«Как и ожидалось, „армейская“ серия ЦСКА — СКА была скрытым финалом. У „Авангарда“ не получается сломать тот сценарий, который предлагает ЦСКА. По сути, представитель Восточной конференции и по скорости, и по организации игры не может выйти на уровень соперника.

Ключевой момент серии? Наверное, всё-таки отменённый гол Стася в первом матче финала. Он отпрыгивал от шайбы, в полёте повернулся к ней мягким местом, но всё равно от контакта не ушел. Кстати, до сих пор не могу поверить, что такой гол не был засчитан. На мой взгляд, этот момент — символ финала. И его главный курьёз.

Уровень судейства? Вижу много критики в прессе, считаю, что журналисты правы. Мне кажется, при нынешней ситуации с судейством как минимум на финал надо приглашать иностранные бригады — шведов или канадцев. Что-то нужно менять", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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