Тротц: хорошо знаю «Вашингтон», нужно уделить внимание «Каролине»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ.



«Я знаю «Вашингтон» достаточно хорошо. Конечно, мне сейчас нужно уделить чуть больше внимания «Каролине». Я готовлюсь к обоим вариантам. Это двойная работа, но хорошее упражнение.



За многие годы в лиге у нас было много всего, из-за чего приходилось не играть восемь или десять дней — от локаутов до перерыва в расписании и прочего. В АХЛ у нас однажды было 10 дней между полуфиналом и финалом. Плюс в том, что у ребят есть время залечить ушибы и болячки. Минус — ты теряешь форму и тонус. Так что наша цель сейчас — составить очень особенный план.



Игроки профессионально относились к делу в течение всего года. На мой взгляд, вершину они ещё не покорили, поэтому они и не ведут себя как покорители. Они знают, что следующая задача будет ещё сложнее. Сейчас они просто хотят немного отдохнуть, чтобы вернуться и приготовиться к следующему вбрасыванию. Снова будет битва. И будем надеяться, что мы к ней будем готовы», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Тротц ушёл от Овечкина, чтобы стать лучшим тренером года в НХЛ Но наставник команды Кучерова может вмешаться в эти планы.