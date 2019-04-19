Хедман, Строльман и Далин не сыграют за Швецию на чемпионате мира 2019 года

Стали известны имена хоккеистов сборной Швеции, которые сыграют на чемпионате мира 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швеции.
Календарь чемпионата мира — 2019
Сообщается, что в чемпионате мира из-за травм не примут участия защитники «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и Антон Строльман. Кроме того шведы не смогут рассчитывать на помощь защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина.
Вратари: Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»)
Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»), Роберт Хегг («Филадельфия Флайерз»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»)
Нападающие: Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»), Элиас Петтерссон, Луи Эрикссон (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Марио Кемпе («Аризона Койотс»), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»).