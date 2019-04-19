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Хедман, Строльман и Далин не сыграют за Швецию на чемпионате мира 2019 года

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хедман, Строльман и Далин не сыграют за Швецию на чемпионате мира 2019 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны имена хоккеистов сборной Швеции, которые сыграют на чемпионате мира 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швеции.

Календарь чемпионата мира — 2019

Сообщается, что в чемпионате мира из-за травм не примут участия защитники «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и Антон Строльман. Кроме того шведы не смогут рассчитывать на помощь защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина.

Вратари: Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»)

Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»), Роберт Хегг («Филадельфия Флайерз»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»)

Нападающие: Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»), Элиас Петтерссон, Луи Эрикссон (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Марио Кемпе («Аризона Койотс»), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»).

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