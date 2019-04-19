Скудра — о «Тракторе»: почётно быть частью одного из старейших клубов в лиге

Петерис Скудра поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Трактора».



«Трактор» — один из старейших в лиге клубов. В Челябинске очень богатые традиции, великие хоккеисты, великие тренеры. Конечно, впечатления положительные, и мне почётно быть частью такой команды, организации и такого хоккейного региона.



Решение принимал недолго. Общаясь с руководством, понял, насколько здесь серьёзный подход к «Трактору» и к развитию всей организации в целом. Это всё очень сильно подкупает. Огромное спасибо руководству клуба, что доверили. Буду стараться не подвести.



Новый клуб и смена места работы — это всегда вызов. Тот этап, который был у меня в Нижнем Новгороде, дал мне очень многое как тренеру. Сейчас для меня новые возможности, чтобы реализовать то, что я не смог осуществить ранее. Мы все вместе будем работать над тем, чтобы «Трактор» добивался успехов, шёл вперёд и радовал болельщиков. Будем ставить перед собой только самые высокие задачи.



Сейчас в первую очередь хочется посмотреть на молодых и местных ребят, кто есть в вертикали. Будем надеяться, что ребята хотят работать. Если они этого будут хотеть, то начнут быстро развиваться. Молодёжь, селекция, предсезонные планы — это мы уже обсуждаем и расписываем, чтобы к началу сезона быть готовыми на все сто процентов», — цитирует специалиста официальный сайт «Трактора».

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