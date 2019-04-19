Губернатор поставил задачу на сезон тренеру «Сибири» Николаю Заварухину

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибири» Андрей Травников поставил задачу на сезон новому главному тренеру команды Николаю Заварухину.



«На ближайший сезон задача — выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице», — гласит сообщение пресс-службы новосибирского клуба в «Твиттере».



В качестве тренера Заварухин с 2011 по 2013 год работал тренером МХК «Батыр», с 2013 по 2015 год был главным тренером молодёжной команды клуба «Сибирь», в сезоне-2015/16 – ассистент главного тренера ХК «Нефтехимик», а с 2016 года работал в должности помощника главного тренера «Автомобилиста».

В сезоне-2018/19 «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.