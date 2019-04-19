Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Губернатор поставил задачу на сезон тренеру «Сибири» Николаю Заварухину

Губернатор поставил задачу на сезон тренеру «Сибири» Николаю Заварухину
Хоккей / КХЛ

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибири» Андрей Травников поставил задачу на сезон новому главному тренеру команды Николаю Заварухину.

«На ближайший сезон задача — выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице», — гласит сообщение пресс-службы новосибирского клуба в «Твиттере».

В качестве тренера Заварухин с 2011 по 2013 год работал тренером МХК «Батыр», с 2013 по 2015 год был главным тренером молодёжной команды клуба «Сибирь», в сезоне-2015/16 – ассистент главного тренера ХК «Нефтехимик», а с 2016 года работал в должности помощника главного тренера «Автомобилиста».

В сезоне-2018/19 «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Заварухин: «Сибири» нужно многое изменить, но всё зависит от финансов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент