Стал известен состав «Авангарда» на четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 3-0.
Встреча состоится сегодня, 19 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Семён Кошелев заменил в составе Михаила Фисенко, Кирилл Петров заменил в четвёртом звене Артёма Манукяна, который заявлен 13-м нападающим.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.
На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).
«Авангард» — ЦСКА: в состав омичей вернулись Петров и Кошелев