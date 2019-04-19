«Авангард» — ЦСКА: в состав омичей вернулись Петров и Кошелев

Стал известен состав «Авангарда» на четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 3-0.



Встреча состоится сегодня, 19 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Семён Кошелев заменил в составе Михаила Фисенко, Кирилл Петров заменил в четвёртом звене Артёма Манукяна, который заявлен 13-м нападающим.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;

Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.



На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).