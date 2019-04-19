Арбитры засчитали гол «Авангарда», несмотря на тренерский запрос ЦСКА

«Авангард» открыл счёт в первом периоде четвёртой игры серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий омского клуба Сергей Шумаков реализовал большинство, переправив шайбу в пустые ворота. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако арбитры не стали отменять гол после просмотра эпизода.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.