Арбитры засчитали гол «Авангарда», несмотря на тренерский запрос ЦСКА

«Авангард» открыл счёт в первом периоде четвёртой игры серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий омского клуба Сергей Шумаков реализовал большинство, переправив шайбу в пустые ворота. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако арбитры не стали отменять гол после просмотра эпизода.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;

Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

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«Каждую неделю включаю Анисимова. Очень интересное шоу» Тренер «Авангарда» и игроки омской команды прокомментировали самый скандальный эпизод первого матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.