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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Арбитры засчитали гол «Авангарда», несмотря на тренерский запрос ЦСКА

Арбитры засчитали гол «Авангарда», несмотря на тренерский запрос ЦСКА
Хоккей / КХЛ

«Авангард» открыл счёт в первом периоде четвёртой игры серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий омского клуба Сергей Шумаков реализовал большинство, переправив шайбу в пустые ворота. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако арбитры не стали отменять гол после просмотра эпизода.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

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Тренер «Авангарда» и игроки омской команды прокомментировали самый скандальный эпизод первого матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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