Сергей Шумаков установил рекорд «Авангарда» по голам в плей-офф

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков открыл счёт в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московская команда ведёт в серии со счётом 3-0.



Форвард омского клуба реализовал большинство, переправив шайбу в пустые ворота. После гола тренерский штаб ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря, однако судейская бригада не стала менять первоначальное решение после просмотра эпизода.



Шумаков установил рекорд «Авангарда» по заброшенным шайбам в одном розыгрыше плей-офф. Гол в ворота «армейцев» стал для игрока 12-м в Кубке Гагарина — 2019. До этого матча омская команда не могла позарить ворота Ильи Сорокина на протяжении 138 минут.

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Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.