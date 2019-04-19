Дмитрий Медведев посетил четвёртый матч серии «Авангард» — ЦСКА

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с участием «Авангарда» и ЦСКА. Он приехал ко второму периоду встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2, во второй столичный клуб победил со счётом 3:0, в третьей — со счётом 2:0.



В случае победы в четвёртом матче ЦСКА выиграет серию со счётом 4-0 и заработает первый в своей истории Кубок Гагарина. «Авангард» пока также не имеет на своём счету побед в розыгрыше главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА проигрывает после двух периодов со счётом 1:2. В случае поражения «армейцев» команды проведут пятый матч серии в Москве 21 апреля.