Яромир Ягр забросил 4 шайбы и помог «Кладно» вернуться в элиту чешского хоккея

Легендарный нападающий Яромир Ягр, выступающий сейчас за чешский клуб «Кладно», забросил четыре шайбы в матче с командой «Ческе Будеёвице» (4:2).



В двух голевых комбинациях поучаствовал бывший форвард «Монреаль Канадиенс» Томаш Плеканец. 47-летний Ягр помог «Кладно» выиграть серию у соперника, что позволило команде вернуться в элитный дивизион чешского хоккея спустя пять лет.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

47-летний Ягр забил гол в чемпионате Чехии, совершив проход через всю площадку