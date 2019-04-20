«Салават» — «Сибирь»: прямая трансляция финала Кубка ŠKODA начнётся в 14:00

ŠKODA AUTO Россия в седьмой раз проводит Международный юношеский хоккейный турнир Кубок ŠKODA. Сегодня, 20 апреля, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоится финальный матч турнира, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Сибирь». В полуфинале «Салават» разгромил «Ак Барс» со счётом 10:2, а «Сибирь» переиграла «Авто-Спартаковец» со счётом 3:2. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча. Начало трансляции — в 14:00 мск.



Почётными гостями финала турнира станут легендарный хоккеист Сергей Бабинов и актёр Станислав Ярушин. Для болельщиков впервые будет организована онлайн-трансляция финального матча в социальных сетях бренда ŠKODA.



В соревновании принимали участие восемь сильнейших команд России и Европы: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Дизель» (Пенза), «Сибирь» (Новосибирск), «Ак Барс» (Казань) «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), Mladí Draci Šumperk (г. Шумперк, Чехия), «Динамо» (г. Рига, Латвия). Впервые в истории Кубка будет вручён специальный приз MVP – самому ценному игроку турнира.