«Детройт» подтвердил назначение Айзермана на пост генменеджера

Бывший генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман назначен на аналогичный пост в «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев».



Айзерман всю игровую карьеру провёл в «Детройте». Он был назначен капитаном команды в 21 год и оставался в этом звании на протяжении более 1300 игр. С «Детройтом» он пять раз выиграл регулярный чемпионат и завоевал три Кубка Стэнли. В 2006 году он стал вице-президентом по хоккейным операциям в «Ред Уингз» и выиграл четвёртый Кубок Стэнли на этом посту.



Бывший генеральный менеджер «Ред Уингз» Кен Холланд сохранил должность вице-президента клуба и подписал новое многолетнее соглашение. За время его работы команда выиграла четыре Кубка Стэнли: первый — в 1997 году, когда Холланд был ещё помощником генерального менеджера, три последующих — после занятия Холландом позиции генерального менеджера: в 1998, 2002 и 2008 годах.

Айзерман ушёл, чтобы возродить «Детройт». Там снова будут править русские? Он отдохнёт и непременно снова начнёт работать — поближе к семье, в клубе, где был капитаном.