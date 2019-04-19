Впервые в истории финальная серия Кубка Гагарина закончилась со счётом 4-0

«Авангард» встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ. Московский клуб выиграл серию со счётом 4-0.



Впервые в истории Континетальной хоккейной лиги финальная серия завершилась в четырёх матчах. В первой игре ЦСКА обыграл соперника со счётом 5:2, во второй — 3:0. Эти матчи состоялись в Москве, после чего серия переехала в Балашиху. В третьей игре «армейцы» выиграли со счётом 2:0.

Омская команда открыла счёт в первом периоде благодаря голу Сергея Шумакова, реализовавшего численный перевес. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако судейская бригада не стала менять первоначальное решение. Через пять минут преимущество команды Боба Хартли укрепил Коди Франсон. «Армейцы» отыграли один гол во втором периоде стараниями Кирилла Капризова. Константин Окулов восстановил паритет за три минуты до сирены об окончании третьего периода и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс точный бросок Максима Мамина.