Видео победного гола Мамина, который принёс ЦСКА Кубок Гагарина

«Авангард» встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу московского клуба.



Омская команда открыла счёт в первом периоде благодаря голу Сергея Шумакова, реализовавшего численный перевес. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако судейская бригада не стала менять первоначальное решение. Через пять минут преимущество команды Боба Хартли укрепил Коди Франсон. «Армейцы» отыграли один гол во втором периоде стараниями Кирилла Капризова. Константин Окулов восстановил паритет за три минуты до сирены об окончании третьего периода и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс точный бросок Максима Мамина.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!

Посмотреть видео победного гола Мамина можно на официальном сайте КХЛ.