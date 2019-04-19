Илья Сорокин назван самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2019

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2019.



ЦСКА выиграл серию у «Авангарда» со счётом 4-0 и впервые в истории завоевал трофей. В двух финальных матчах Сорокин отыграл на ноль, став первым вратарём, кому удалось добиться такого достижения.



Омская команда открыла счёт в первом периоде благодаря голу Сергея Шумакова, реализовавшего численный перевес. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако судейская бригада не стала менять первоначальное решение. Через пять минут преимущество команды Боба Хартли укрепил Коди Франсон. «Армейцы» отыграли один гол во втором периоде стараниями Кирилла Капризова. Константин Окулов восстановил паритет за три минуты до сирены об окончании третьего периода и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс точный бросок Максима Мамина.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!