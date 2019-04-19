Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от Беларуси на ЮЧМ-2019

Сборная Беларуси встречалась с Финляндией на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швеции. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу белорусов.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Белорусская команда открыла счёт в конце первого периода стараниями Дмитрия Козореза, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке Александр Пальчик отличился в формате «4 на 5», а затем Евгений Оксентюк увеличил преимущество белорусов до трёх шайб. Егор Буяльский забросил четвёртую шайбу, на что финны ответили голами Туукки Тиексолы, Патрика Пуйстолы и Топи Ниемеля, но на большее их не хватило. Счёт 4:3 сохранился вплоть до финальной сирены.



Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019