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Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от Беларуси на ЮЧМ-2019

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от Беларуси на ЮЧМ-2019
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Беларуси встречалась с Финляндией на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швеции. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу белорусов.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Белорусская команда открыла счёт в конце первого периода стараниями Дмитрия Козореза, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке Александр Пальчик отличился в формате «4 на 5», а затем Евгений Оксентюк увеличил преимущество белорусов до трёх шайб. Егор Буяльский забросил четвёртую шайбу, на что финны ответили голами Туукки Тиексолы, Патрика Пуйстолы и Топи Ниемеля, но на большее их не хватило. Счёт 4:3 сохранился вплоть до финальной сирены.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019

U18 ЧМ-2019
19 апреля 2019, пятница. 20:30 МСК
Беларусь U18
4 : 3
1:0, 2:0, 1:3
Финляндия U18
1:0 – Козорез (Буяльский, Оксентюк) – 17:45 (5x4), 2:0 – Пальчик (Мартынов) – 26:56 (4x5), 3:0 – Оксентюк (Буяльский, Колячонок) – 33:17 (5x5), 4:0 – Буяльский (Оксентюк, Усов) – 43:48 (5x5), 4:1 – Тиексола (Аалтонен, Пярссинен) – 48:10 (5x5), 4:2 – Пуйстола (Саарела, Хейнола) – 50:02 (5x5), 4:3 – Ниемеля (Аалтонен) – 55:40 (5x5)
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