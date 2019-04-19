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ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона

Фото: twitter.com/ppanyshev
ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона
Хоккей / КХЛ

ЦСКА получил золотые медали за победу в розыгрыше Кубка Гагарина — 2019. В финальной серии «армейцы» обыграли соперника со счётом 4-0. В четвёртой игре ЦСКА выиграл со счётом 3:2 ОТ благодаря голу Максима Мамина в дополнительное время.

Медали хоккеистам ЦСКА вручали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент ФХР Владислав Третьяк и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Примечательно, что игроки получили медали с лентами прошлогоднего сезона.

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.

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