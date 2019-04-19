Андронов: сейчас выпью пару бокалов, а потом подумаю о будущем

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«Если честно, счёт в серии абсолютно не отражает реального положения дел. В каждой игре мы где-то победили себя. В каждой игре нужно было что-то сделать. «Авангард» хорошо играл, в свой хоккей. Вошли в историю, выиграв 4-0? Думаю, это не особо важно. Главное, мы добились того, к чему так долго-долго шли. Конечно, у Омска очень сильная команда. Они не просто так попали в финал и здорово играли.

По будущему не могу ничего сказать, сейчас выпью пару бокалов и потом буду думать. Просто не могу сейчас ничего сказать», — сказал Андронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.