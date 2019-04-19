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СКА: поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина, поборемся в следующем сезоне!

СКА: поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина, поборемся в следующем сезоне!
Хоккей / КХЛ

СКА поздравил хоккеистов ЦСКА с завоеванием первого Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. В четвёртой игре «армейцы» победили со счётом 3:2 ОТ благодаря голу Максима Мамина в овертайме.

«Поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне!» — гласит сообщение пресс-службы СКА в «Твиттере».

СКА уступил ЦСКА в семи играх в финале Западной конференции, проиграв решающий матч со счётом 1:3.

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.

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