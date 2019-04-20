Бывший наставник сборной России заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал важной победу сборной со счётом 5:2 в игре со Швейцарией прежде всего в психологическом плане.
«Сборная Швейцарии уже давно не является мальчиками для битья, а потому даже победа над ней, пусть даже и когда она не в оптимальном составе, очень важна для наших ребят прежде всего в психологическом плане. У нас ведь тоже пока неоптимальный состав, сейчас много талантливых, перспективных ребят.
Но не стоит забывать, что в нынешнем составе нет игроков ЦСКА и «Авангарда», которые играют в финале Кубка Гагарина, а также еще не приехали из-за океана большинство игроков НХЛ. Важен матч и для тренеров, чтобы определиться с составом, проверить свои наработки. Что касается штаба сборной, думаю, им придется еще голову поломать над тем, кого оставить, а кого отпустить домой. Выбор у них будет непростой», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».
Плющев: швейцарцы уже давно не мальчики для битья