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Плющев: швейцарцы уже давно не мальчики для битья

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев: швейцарцы уже давно не мальчики для битья
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Бывший наставник сборной России заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал важной победу сборной со счётом 5:2 в игре со Швейцарией прежде всего в психологическом плане.

«Сборная Швейцарии уже давно не является мальчиками для битья, а потому даже победа над ней, пусть даже и когда она не в оптимальном составе, очень важна для наших ребят прежде всего в психологическом плане. У нас ведь тоже пока неоптимальный состав, сейчас много талантливых, перспективных ребят.

Но не стоит забывать, что в нынешнем составе нет игроков ЦСКА и «Авангарда», которые играют в финале Кубка Гагарина, а также еще не приехали из-за океана большинство игроков НХЛ. Важен матч и для тренеров, чтобы определиться с составом, проверить свои наработки. Что касается штаба сборной, думаю, им придется еще голову поломать над тем, кого оставить, а кого отпустить домой. Выбор у них будет непростой», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

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