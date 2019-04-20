Чернышенко: цель КХЛ в том, чтобы побеждал сильнейший и были равные условия

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина. Впервые в своей истории обладателем трофея стал московский ЦСКА.



«Цель КХЛ не в том, чтобы каждый год был новый чемпион, а чтобы побеждал сильнейший и были равные условия. Мы для этого делаем всё, в том числе стремимся к тому, чтобы был введён потолок зарплат.



Но сегодня не об этом. Завершилась финальная игра одиннадцатого сезона КХЛ. Завершилась фееричным представлением, победой хоккея. Это была бескомпромиссная борьба, и никто не скажет, что «Авангард» просто сдался, хотя счёт в серии и 4-0. Они бились и показали прекрасную игру.



В первую очередь мне хочется поблагодарить наших хоккейных болельщиков, за их преданность игре. Многомилионная аудитория сегодня смотрела по телевизору, полная арена была. Но самое главное, что мы увидели бескомпромиссный хоккей. Очевидно, что команда Есмантовича большой путь проделала. Очень сильный тренерский штаб и состав игроков, новая арена и поддержка болельщиков – всё это в совокупности дало ЦСКА возможность впервые выиграть Кубок Гагарина. И впервые победитель регулярного чемпионата победил в плей-офф.

Нужно отметить и омский «Авангард». Прежде всего, нужно поблагодарить их за бережное отношение к своим болельщикам, несмотря на то что случилось с их стадионом в Омске. Я уверен, что новая арена у них будет. Они не бросили своих болельщиков: по ходу финала мы возили туда Кубок Гагарина, клуб организовал в Омске зоны просмотра хоккея, здесь очень много болельщиков оттуда. Очень важно и то, что в Балашихе тоже стали болеть за «Авангард».

В общем, праздник был и замечательный. Отмечу, что финалы конференции получились мощные – целых 13 игр. И сейчас четыре крутых матча финала Кубка Гагарина», – передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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