Чернышенко: надеюсь, что КХЛ будет прирастать и с Запада, и с Востока

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился планами о возможных изменениях в правилах и структуре чемпионата КХЛ в ближайшем будущем.

«Бесконечные видеопросмотры? Уже по ходу регулярного чемпионата было ясно, что мы подчиняемся правилам международной федерации хоккея. Здесь логика в том, что по этим правилам играют чемпионаты мира. Но стало очевидно, что это не добавляет зрелищности хоккею, сбивает ритм, уменьшает количество заброшенных шайб.

Мы уже поговорили с Рене Фазелем, и я надеюсь, что в следующем сезоне не будет этих бесконечных просмотров и суждений о том, по какой траектории коньком забили шайбу в ворота. Главное, чтобы было больше голов.

Создаётся ли рабочая группа по пересмотру структуры чемпионата? Да, действительно. Президент нашей страны Владимир Путин уделяет большое внимание тому, чтобы КХЛ развивалась, и, например, пригласил сейчас французский бизнес помочь клубу из Франции вступить в лигу.

Мы надеемся, что КХЛ будет прирастать и с Востока, и с Запада, а для этого как раз потребуются крайние дивизионы. Сейчас эта рабочая группа прорабатывает как раз логистику, сокращение количества перелётов. Думаю, что в гладком чемпионате больше между собой будут играть географические соседи. А в плей-офф летать этим крайним клубам полетать придётся, но мы придумаем систему мотивации», – передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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