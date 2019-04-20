Шумаков: «Авангард» пойдёт по чемпионскому пути ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился мнением о поражении со счётом 0-4 в финале Кубка Гагарина.



«Это поражение сделает «Авангард» сильнее, мы пойдём по чемпионскому пути ЦСКА! В плей-офф я не зажёг, партнёры помогали, да и доверяли тренеры. С ЦСКА мы играли неплохо, но «Авангарду» не хватило голов! В игре соперника ничего не изменилось с того года, они играют по той же системе. У их победы много факторов, тяжёло что-то выделить.



Всё сложилось выше моих ожиданий, мы вышли в финал. Хартли — неординарный тренер, много внимания уделяет деталям, такого я ещё не видел. Думаю, я стал организованнее.



По ходу плей-офф с Шалуновым не общались, в финале друзей нет! Сегодня на раскатке сделал ему выговор за недавний инцидент. Он сказал, что случайно так получилось», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

