Крылов: было бы нечестно, если бы «Авангард» с кондачка выиграл кубок

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«ЦСКА заслужил эту победу. Было бы, наверное, нечестно, если бы мы вот так взяли и с кондачка выиграли кубок. Мне кажется, что мы бы тогда его деклассировали. Как вы знаете, сезон для нас выдался непростым, но мы достойно пережили переезд, прошли регулярный чемпионат. Всегда приятно играть в апреле в хоккей. Связь между «Авангардом» и Омском в этом сезоне не только не утеряна, но даже окрепла. Те бары и рестораны в городе, манеж, где смотрели матчи команды люди – мы чувствовали эту поддержку. Эта связь придавала нам много сил, спасибо Омску за это.

Работа Хартли? Он, в первую очередь, показал молодым ребятам культуру тренировочную, и это очень важно. Он продемонстрировал внимание к деталям, что ничего не должно от профессионального хоккеиста ускользать. И вот эта его работа – это самое сильное, что произвело на меня впечатление. Даже хоккеисты такого не видели, и многие специалисты, которые приходили к нам на тренировки, были поражены и в частных беседах мне говорили, что такого сильного иностранного тренера у нас ещё не было.

Конечно, открытость «Авангарда» сохранится и в дальнейшем. Это часть той идентичности, культуры, любви к спорту. Нужно быть открытым, ведь мы играем для болельщиков, а они имеют право знать, что происходит в команде», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.