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Емелин: ни в коем случае не пожалел о переходе в «Авангард»

Емелин: ни в коем случае не пожалел о переходе в «Авангард»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился эмоциями после поражения команды в финале Кубка Гагарина.

«Сезон провели неплохо, и плей-офф был хороший, но проигрывать в финале всегда обидно. Перед плей-офф мы ставили задачу – играть в финале и бороться за Кубок. Мы дошли, но не победили.

В финальной серии не получалось у нас забивать, с нулём голов трудно побеждать. У многих игроков были повреждения, но нет смысла об этом говорить. Тренер сказал, что гордится нашей командой и был рад провести сезон здесь.

Ни в коем случае не пожалел о переходе в «Авангард», это было осмысленное решение. Моё будущее? У меня контракт. Не вызывают в сборную? Это не ко мне вопросы, а к руководителям сборной», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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