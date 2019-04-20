Есмантович: в этом сезоне ЦСКА не потратил на комплектование состава ни копейки

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«Великолепные эмоции! Профессиональный спортсмен трудится всю жизнь для того, чтобы достигать результата. Кубок Гагарина – это тот самый результат. Так что эмоции переполняют до сих пор. Всё очень хорошо, всё отлично. Кроме первого матча финала, где нам немного повезло, что не очень ровно сыграл Бобков, все остальные игры был от ножа. И второй, и третий. Ну повезло, мы забили. Это спорт, кто скажет, где здесь грань? Вы вспомните Олимпиаду, как Гусев сравнял счёт в меньшинстве. Где здесь грань победы и поражения? Этот финал был полный, насыщенный. Соперники разбирали друг друга по полочкам. В четвёртом матче у нас побольше физических сил оказалось на концовку третьего периода и овертайм. Это и статистика подтверждает. Это был равный матч, просто так сложилось.

Самое мощное усиление летом? Вы знаете, у победы много отцов. Кубик Рубика он же большой, но если маленький квадратик не попадёт в свой цвет, то он не собран. Так что трудно сказать, всё по-своему сработало. Включая те мелочи, которые мы доработали, дожали, доели. Для коллектива все важны. И тот человек, который точит коньки, и тот, кто подносит воду.

Да, так сложилось, что наблюдательный совет доверил мне комплектовать команду в этом году, и мы не потратили на это ни одной копейки. 0 рублей потратили, создав этот коллектив. Кто-то был свободным агентом, кого-то мы поменяли. Тут очень важно угадать. Посмотрите, как играл молодой Романов, вот вам Мамин, пожалуйста. И тренеры угадали, поставили его вместо Скотта. Это такие составляющие, которые трудно понять болельщикам, журналистам. А мы это понимаем тонко, аккуратно, но надо же угадать. Вот как-то срослось и всё. У всех представителей тренерского штаба подписаны контракты, их будущее даже не обсуждается. У нас есть полная картина, кто останется или не останется в команде на следующий сезон, но это вопрос не сегодняшнего вечера. За океан никто не уедет, с Андроновым, я надеюсь, мы договоримся», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.