«Миннесота» поздравила Капризова с Кубком Гагарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» в своём «твиттере» поздравил нападающего ЦСКА Кирилла Капризова с победой в Кубке Гагарина — 2019.



21-летний россиянин был выбран «дикарями» на драфте-2015 в пятом раунде под общим 135-м номером.



В нынешнем розыгрыше плей-офф олимпийский чемпион провёл 19 матчей. Он забросил четыре шайбы, включая гол в заключительной игре сезона, и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+5».



ЦСКА обыграл в финальной серии «Авангард» со счётом 4-0 и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В четвёртой игре «армейцы» победили со счётом 3:2 ОТ благодаря голу Максима Мамина в овертайме. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал.

Капризов — о переводе в другое звено: тренер принял правильное решение