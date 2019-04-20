Михеев: «Авангард» получил кайф от этого сезона, и спасибо омским болельщикам

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился эмоциями после поражения команды в финале Кубка Гагарина.

«Не отстояли своё преимущество, пропустили за три минуты до конца основного времени. Наверное, надо было попроще сыграть, вывести шайбу из зоны. В концовке не ощущал мандраж, было просто кайфово по-человечески. Такая игра, атмосфера, болельщики. Получали удовольствие от этого плей-офф, да и от сезона в целом. Нет смысла говорить о том, что не выиграли ни одного матча в финале. Но я считаю, что нам не стыдно. Причины поражения? Две игры мы не забили голов, нужно было это делать и по-другому бы матчи складывались. Сегодня могли зацепиться.

Но для нас этот финал — огромный шаг, и хочется большое спасибо сказать омским болельщикам, которые нас ждали, верили в нас, смотрели матчи. Для нас этот год – что-то новое. Только на сборах узнали, что команду перевезут, долго не знали куда именно. Мы не знали, как это всё будет выглядеть. Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, персоналу, болельщикам, что нам удалось сплотиться и подарить большой праздник», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.