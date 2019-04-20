Хартли: ЦСКА – невероятная хоккейная машина, у которой нет слабых мест

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о поражении в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу московского клуба.

«Очевидно, нужно пару дней, чтобы эмоции ушли. Мы понимаем против кого играли, я очень горд своей командой. Они бились, бились, и никогда не сдавались. Сегодняшняя игра – это история всего нашего сезона. ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина, у неё нет слабых мест», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

ЦСКА выиграл серию со счётом 4-0 и завоевал Кубок Гагарина. «Армейцы» впервые в истории стали обладателями трофея. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал.