Качание Никитина, Медведев с кубком и «золотой» дождь ЦСКА. Лучшие фото

19 апреля в Балашихе на стадионе «Арена-Балаших» «Авангард» встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу московского клуба.



Омская команда открыла счёт в первом периоде благодаря голу Сергея Шумакова, реализовавшего численный перевес. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако судейская бригада не стала менять первоначальное решение. Через пять минут преимущество команды Боба Хартли укрепил Коди Франсон. «Армейцы» отыграли один гол во втором периоде стараниями Кирилла Капризова. Константин Окулов восстановил паритет за три минуты до сирены об окончании третьего периода и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс точный бросок Максима Мамина.



ЦСКА выиграл серию со счётом 4-0 и завоевал Кубок Гагарина.



Лучшие кадры с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Также смотрите фоторепортаж из победной раздевалки ЦСКА: