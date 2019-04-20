Франсон: на льду была настоящая война, такие финалы делают только сильнее

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился эмоциями после поражения команды в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу столичного клуба.

«Мы многого добились, но не закончили самого главного… ЦСКА – отличная команда, она заслужила эту победу, снимаю перед её игроками шляпу. На льду была настоящая война, ведь обе команды играют в одинаковом стиле. Надеюсь, что мы могли бы закончить всё по-другому, но всё равно гордимся собой. Такие финалы делают только сильнее.

Тренеры поблагодарили за работу, за все наши старания. Бороды? Часть ребят решила побриться перед игрой, но это лишь предубеждения, личные дела», — приводит слова Франсона пресс-служба КХЛ.