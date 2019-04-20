«Торонто» в гостях вырвал победу у «Бостона» и повёл в серии 3-2

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей.

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Одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Фредерик Андерсен, который отразил 28 бросков из 29. Самым результативным игроком стал Каспери Капанен, набравший 2 (1+1) очка. В составе «Бостона» единственную шайбу забросил Давид Крейчи.

Видео гола Капанена также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 1 секунду, совершил 2 силовых приёма и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. Шестой матч состоится 22 апреля мск в Торонто.