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«Торонто» в гостях вырвал победу у «Бостона» и повёл в серии 3-2

«Торонто» в гостях вырвал победу у «Бостона» и повёл в серии 3-2
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей.

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Одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Фредерик Андерсен, который отразил 28 бросков из 29. Самым результативным игроком стал Каспери Капанен, набравший 2 (1+1) очка. В составе «Бостона» единственную шайбу забросил Давид Крейчи.

Видео гола Капанена также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 1 секунду, совершил 2 силовых приёма и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. Шестой матч состоится 22 апреля мск в Торонто.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
20 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 2
0:0, 0:0, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Маззин, Капанен) – 51:33 (5x5), 0:2 – Капанен (Юнссон, Райлли) – 53:45 (5x5), 1:2 – Крейчи (Пастрняк, Крюг) – 59:16 (6x5)
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