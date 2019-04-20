Джонни Годро не забил штрафной бросок в ворота Грубауэра

В пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Колорадо Эвеланш». На экваторе матча «лавины» впереди 3:1. На четвёртой минуте встречи при счёте 0:0 форвард «огоньков» Джонни Годро не реализовал буллит – ему не позволил отличиться Филипп Грубауэр.

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Счёт на 10-й минуте встречи открыл форвард гостей Габриэль Ландеског. Вскоре Микко Рантанен увеличил преимущество «Колорадо», но за шесть секунд до окончания первого периода Ти Джей Броди отыграл одну шайбу. На 27-й минуте отличился Колин Уилсон.

«Колорадо» впереди в серии со счётом 3-1. В первом матче «Калгари» разгромил «лавин» (4:0), но затем потерпел три поражения кряду.