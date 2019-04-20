49 сейвов Самсонова не помогли фарму «Вашингтона» начать плей-офф с победы

Вратарь клуба Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» Илья Самсонов стал третьей звездой первого матча серии первого раунда плей-офф с «Бриджпорт Саунд Тайгерс» — 2:3 ОТ.

В матче, продолжавшемся 93 минуты, он отразил 49 бросков из 52. По итогам регулярного сезона Самсонов принял участие в 37 играх, в которых одержал 20 побед и оформил 3 шат-аута. В среднем за встречу он пропускал 2,7 шайбы, отражая 89,8% бросков.

В другом матче «Сиракьюз Кранч» дома уступил «Кливленд Монстерз» — 3:5. На счету форварда хозяев Александра Волкова гол, две минуты штрафа и пять бросков в створ.

В 74 матчах регулярного сезона на счету Волкова 48 очков при показателе полезности «+26» — 23 гола и 25 результативных передач.