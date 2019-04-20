Раск — о голе Мэттьюса: Хайман въехал в меня, но арбитры решили засчитать шайбу

Голкипер клуба «Бостон Брюинз» Туукка Раск после поражения в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2, 2-3 в серии) прокомментировал свою первую пропущенную шайбу, заброшенную нападающим Остоном Мэттьюсом.



«Справедливость гола Мэттьюса? Не знаю. Я почувствовал контакт и поэтому обратился в арбитру. Они посмотрели повтор и решили, что гол был. Я видел, что шайба была у Маззина, он сыграл в пас, и в этот момент Хайман въехал в меня. Вот и всё. Но я доверяю судьям, полагаю, что они всё увидели», — приводит слова Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео гола Мэттьюса и других интересных моментов встречи можно на «Чемпионате».



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