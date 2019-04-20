КХЛ объяснила ошибку с датой на лентах медалей для хоккеистов ЦСКА

Континентальная хоккейная лига объяснила причину ошибки с датами сезона на лентах золотых медалей, которые получили хоккеисты московского ЦСКА после победы в Кубке Гагарина.



«Награды КХЛ сезона-2018/19 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двусторонней ленты субподрядчик ошибочно нанес годы прошлого сезона. Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства провести замену не успели. В ближайшее время ленты будут заменены», — сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона